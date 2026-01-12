Nebahat Çehre en büyük korkusunu açıkladı: Ölümden korkuyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tekrarları bile severek izlenilen “Aşk-ı Memnu” dizisinde Firdevs Yöreoğlu karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Nebahat Çehre, hem açıklamalarıyla hem de yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

81 yaşındaki sanatçı, katıldığı bir programda kariyerine ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Çehre, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde yer alan ve karakterinin hikayesinin sona erdiği bölümü hiç izlemediğini söyledi. Bu tercihin ardında ise yıllardır aşamadığı bir korkunun yattığını dile getirdi.

"ÖLÜMDEN KORKUYORUM"

Usta oyuncu, bu konudaki hassasiyetini açık sözlülükle paylaşarak, "Ölüme karşı bir korkum var. Rahmetli anneme de son kez bakamadım. Ölümden neden korktuğumu bilmiyorum ama ölüm korkumu yenemiyorum. Mezarlık ziyaretinde dahi bulunamıyorum. Bu korkuyu yenemiyorum." ifadelerini kullandı.

VASİYETİ HAZIR

Nebahat Çehre, annesinin vefatının ardından önemli bir karar aldığını da ilk kez açıkladı.

Yaklaşık 10 yıl önce vasiyetini hazırladığını belirten usta isim, bu adımı atmasının ardında kimseyi zor durumda bırakmama düşüncesinin yattığını söyledi. Çehre, vasiyetinin içeriği hakkında ise detay vermemeyi tercih etti.