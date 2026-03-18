Nebahat Çehre'den Fatih Altaylı paylaşımı: Seninleyiz

Gazeteci Fatih Altaylı, dün sabah saatlerinde ameliyata alındı. Altaylı'nın planlı bir operasyon geçirdiği ve işlemin 2,5 saat sürdüğü belirtildi.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Fatih Altaylı'nın tedavi sürecine ilişkin Beyin ve Hipofiz Cerrahı Prof. Dr. Türker Kılıç tarafından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hastamız Fatih Altaylı’nın daha önce varlığı bilinen, yaklaşık 25 mm civarında meningioma adını verdiğimiz iyi huylu bir urunun varlığı biliniyordu. Tümörün son yıllarda bir miktar büyümesi sebebiyle kendisine bugün için bir tedavi planlaması yapılmıştı. Bu sabah Gamma Knife Işın Cerrahisi Tedavisi’nin yapılabilmesi açısından çekilen detaylı MR’larında varlığını bildiğimiz 25 mm’lik menengiomaya ilaveten yeni bir 15 mm civarında meningiomanın daha oluşmuş olduğu saptandı. Ve her iki tümöre yönelik bu sabah aynı seansta tedavi gerçekleştirildi. Tedavi sorunsuz gerçekleşti. Herhangi bir problemle karşılaşılmadı. Kendisi tedavi sonrası taburcu edildi. Tedavi edilen her iki iyi tümör, önümüzdeki bir yıllık süre içerisinde küçülerek aktif olmayan hale gelecek."

"SENİNLEYİZ"

Aşk-ı Memnu dizisindeki Firdevs rolüyle hafızalara kazınan ve sayısız projede yer alan usta oyuncu Nebahat Çehre de Altaylı'nın ameliyat olmasıyla ilgili paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından Altaylı'nın fotoğrafını yayınlayan Çehre, "Sevgili Fatih Altaylı bugün seninleyiz. Umarım her şey çok iyi geçer ve en kısa zamanda sağlığına kavuşursun. Seni Türk halkı çok seviyor" dedi.