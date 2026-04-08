Neco kızlarıyla konuşmadığını açıkladı: 10 yıldır görüşmüyoruz

49 yıl önce söylediği ‘Seni Bana Katsam’ şarkısıyla şu sıralar gündem olan usta şarkıcı Neco, ‘Aslı Şafak’la İşin Aslı’ programına konuk oldu.

Kızı Zeynep Özyılmazel hakkında yaptığı yorumla dikkat çeken Neco, şunları söyledi:

"KONUŞMUYORUZ

"10 yıldır konuşmuyoruz. Gençken bana ‘Şarkıcı olmak istiyorum’ dediğinde ‘Senden şarkıcı olmaz’ demiştim. Ama onun sahip olduğu niteliklerin hiçbirine sahip olmayan insanlar Türkiye’de şöhret oldular.

Kızıma ‘Seninle gurur duyuyorum’ demedim, demem de. Onun benimle gelip konuşması lazım. Arayıp sormak onun bileceği iş. Bayram kutlayacaksa yine onun işi".