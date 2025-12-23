Nergis Kumbasar Mehmet Ali Erbil hakkında konuşmak istemedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kendinden yaşça küçük Gülseren Ceylan ile evlenen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Gülseren Ceylan ile boşanma kararı alan ünlü şovmen, evinde mahkeme tarihini bekliyor.

Paylaştıkları fotoğraflarla ve açıklamalarıyla sık sık olay olan boşanma aşamasındaki eşi Gülseren Ceylan da sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Erbil'in eski eşi Yasmin Erbil'in annesi Nergis Kumbasar, önceki gün bir açılışa katıldı.

"EVLİ OLAN O"

Mehmet Ali Erbil sorularıyla karşılaşan Kumbasar, Erbil'in boşanması hakkındaki sorulara yanıt vermek istemedi. Ünlü oyuncu, "Evli olan ben değilim, o boşanıyor" diyerek ilginç bir yanıt verdi.