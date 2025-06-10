Nihal Candan tekrar yoğun bakıma alındı

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Bir oda programıyla ünlenen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Cezaevindeyken anoreksiya nervoza teşhisi konulan 29 yaşındaki Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce tahliye edilmişti. Bu süreçte hızla kilo kaybeden Candan’ın durumu giderek kötüleşti. Yoğun bakımda tedavi gördükten sonra normal odaya alınan Candan'dan yine kötü haber geldi.

DURUMU CİDDİ

Şu an yoğun bakımda tedavisi süren Nihal Candan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Ailesi, takipçileri ve sevenlerinden dua istiyor. Gelişmeler yakından takip edilirken, bu sürecin genç fenomenin sağlığı açısından kritik olduğu vurgulanıyor.