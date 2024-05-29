Meghan Markle'a "çıplaklık" eleştirisi Prens Harry ve Meghan Markle'ın Nijerya'yı ziyaretinin ardından sular durulmuyor. Bu defa, Nijerya First Lady'si Markle'ın kıyafetlerini eleştirdi.

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ensonhaber.com

ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti, geçtiğimiz haftalarda Nijerya'yı ziyaret etti.

Bu ziyaret ise sarayda tepkilere neden oldu. Kral Charles'ın yapılan bu ziyaretten rahatsız olduğu açıklandı.

Ziyaretten rahatsız olan ise sadece İngiltere değil...

Nijerya'nın First Lady'si Oluremi Tinubu, çift ülkeden ayrıldıktan sonra bir etkinlikte konuşma yaptı ve isim vermeden Meghan Markle'ın kıyafetlerini eleştirdi.

"Nasıl giyindiklerini görüyoruz"

Tinubu, "yılın moda olayı" olarak nitelendirilen Met Gala etkinliğini eleştirerek "Çocuklarımızı kurtarmak zorundayız. Nasıl giyindiklerini görüyoruz. Biz Met Gala yapmıyoruz.

Çıplaklık her yerde ve erkekler iyi giyinmiş vaziyette. Onlara kültürümüzde çıplaklığı kabul etmediğimizi söyleyin. Bu güzel değil, hiç güzel değil." ifadesini kullandı.

"Kim olduğunuzu kaybetmeyin"

Markle, daha önce DNA testi sonucunda yüzde 43 Nijeryalı olduğunu açıklamıştı. First Lady, sözlerine "Meghan neden Afrika'yı aramak için buraya kadar geldi? Bunu unutmamalıyız. Biz kim olduğumuzu biliyoruz. Kim olduğunuzu kaybetmeyin." diye devam etti.

Çıplaklık eleştirisi

İsim vermese de Nijerya First Lady'sinin kısa bir süre önce ülkeyi ziyaret eden Meghan Markle'ı hedef aldığı iddia edildi. Prens Harry ve Meghan Markle, uluslararası bir spor etkinliği olan Invictus Oyunları'nı tanıtmak için Nijerya'yı ziyaret etti.

Çiftin ziyaretini değerlendiren uzmanlar, Markle'ın "daha gösterişsiz" giyinmesi gerektiğini savunarak kıyafet seçimini eleştirdi.

Bir moda uzmanı ise Markle'ın "çok fazla tenini gösterdiğini" ve gezi Buckingham Sarayı tarafından organize edilmiş olsaydı muhtemelen farklı giyineceğini belirtti.