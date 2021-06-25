Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı tatilde

Nilüfer’in eğitim hayatına İngiltere’de devam eden kızı Ayşe Nazlı, yurda döndü.

Ünlü şarkıcı Nilüfer, yaz aylarını kızı Ayşe Nazlı ile birlikte geçiriyor. Ünlü sanatçı, kızıyla birlikte mutluluk pozu verdi. İngiltere'den tatil için gelen Ayşe Nazlı'yla yanak yanağa karesini yayınlayan Nilüfer, gönderisine; "Kavuştuk" notunu düştü.

Nilüfer, 1999 yılında evlat edindiği Ayşe Nazlı'ya gözü gibi bakıyor. Zaman zaman kızıyla fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcının paylaşımlarına beğeni yağıyor.

"UYUMLU BİR ÇOCUK"

Daha önce verdiği bir röportajda kızıyla hiç kavga etmediklerini söyleyen Nilüfer, "O kadar çatışmıyoruz. Ayşe Nazlı çok uyumlu bir çocuk. Son derece saygılıdır. Bazen benim tavsiyelerime ve uyarılarıma itiraz edebiliyor. Bu da normal, onun yaşının getirdiği şeyler. Ama öyle şiddetli çatışmalarımız ve kavgalarımız yok" demişti.