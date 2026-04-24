Okan Karacan’ın annesinden açıklama geldi

Okan Karacan, aşırı kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olmuştu.

Geçirdiği değişimle dikkatleri üzerine çeken Okan Karacan, özel hayatıyla da adından söz ettiriyordu. Eşiyle yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu boşanan Karacan, bu sürecin ardından hem fiziksel hem de duygusal olarak zor günler geçirdi.

70 kilo veren Karacan, son olarak sosyal medyada paylaşılan bir video ile gündeme geldi. Gündem olan görüntülere ilişkin açıklama ise annesi Ören Karacan'dan geldi.

Ören Karacan, videonun yeni olmadığını belirtti ve görüntülerin, Okan Karacan’ın özel hayatında zorlu bir dönemden geçtiği sırada kaydedildiğini ifade etti.

"ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Ören Karacan, videonun o dönemde yayınlanmadığını ve yıllar sonra yeniden gündeme gelmesine anlam veremediğini vurguladı. Anne Karacan, “Bu video 4-5 sene önce çekilen bir video. Eşinden ayrıldığı zaman birtakım anlaşmazlıklar oldu. O dönem bu video yayınlanmadı, şimdi niye gündeme geldi, bunu da anlamış değilim.” dedi.

Ören Karacan, Okan’ın şu an hayatının yolunda olduğunu ve yaşadığı sorunları geride bıraktığını belirtti.