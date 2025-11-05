Oyuncu Berk Oktay kızı Mira Milena'nın son halini gösterdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekranların iki ünlü ismi Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Ünlü çift mutluluklarını, 21 Mayıs'ta kucaklarına aldıkları bebekleri Mira Milena ile taçlandırdı.

İlk kez anne ve baba olmanın tatlı telaşını yaşayan ünlü çift, kızları ile sık sık paylaşım yapıyor.

MİLENA PAYLAŞIMI

Kızıyla yakından ilgilenen Oktay, son olarak Instagram hesabında kızı Milena'yı paylaştı. Oldukça büyüdüğü görülen Milena, takipçilerin beğeni yağmuruna tutuldu.