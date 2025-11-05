Abone ol: Google News

Oyuncu Berk Oktay kızı Mira Milena'nın son halini gösterdi

Yıldız Çağrı Atiksoy’la evlenen Berk Oktay, son paylaşımıyla takipçilerinden büyük beğeni topladı. Kızı Milena’nın karesine yorum yağdı.

Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 13:37
  • Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'la kızı Mira Milena'nın fotoğrafını paylaştı.
  • Takipçileri, büyüyen Milena'nın fotoğrafına yoğun ilgi gösterdi.
  • Ünlü çift, 2022'de evlendi ve Mayıs'ta kızlarını kucaklarına aldı.

Ekranların iki ünlü ismi Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Ünlü çift mutluluklarını, 21 Mayıs'ta kucaklarına aldıkları bebekleri Mira Milena ile taçlandırdı. 

İlk kez anne ve baba olmanın tatlı telaşını yaşayan ünlü çift, kızları ile sık sık paylaşım yapıyor.

MİLENA PAYLAŞIMI

Kızıyla yakından ilgilenen Oktay, son olarak Instagram hesabında kızı Milena'yı paylaştı. Oldukça büyüdüğü görülen Milena, takipçilerin beğeni yağmuruna tutuldu.

