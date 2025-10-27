Oyuncu Boğaç Aksoy nişanlandı! Özel günden kareler yayınlandı

- Oyuncu Boğaç Aksoy, kanseri yendikten sonra sevgilisiyle aile arasında sade bir törenle nişanlandı.
- Aksoy, sosyal medyada "Bizim masalımız sonsuzluk üzerine" notuyla nişan fotoğraflarını paylaştı.
- Hayranları, çifte "Darısı düğüne" yorumlarıyla tebrik etti.
Lenf kanserine yakalandığında hayranlarını derinden üzen oyuncu Boğaç Aksoy, zorlu bir tedavi sürecinin ardından güzel günlere kavuşmuştu.
35 yaşındaki oyuncu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına güzel haberi verdi.
EVLİLİĞE İLK ADIM
Aksoy, nişan karelerini “Bizim masalımız sonsuzluk üzerine… Ailem büyüdü. İyi ki sen…” notuyla paylaştı. Çiftin sade ama duygusal töreni, aile arasında gerçekleşti.
Paylaşıma hayranları, sosyal medyada Aksoy’a “Darısı düğüne” yorumlarıyla tebrik yağdırdı.