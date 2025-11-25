Oyuncu Can Yaman son sevgilisinden de ayrıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

"Erkenci Kuş" ve "İnadına Aşk" gibi yapımlarıyla önce ünlenen oyuncu Can Yaman, Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine ulaştıktan sonra kariyerine yurt dışında devam etme kararı almıştı.

Artık Türkiye'de yaşamayan Can Yaman, bir süredir DJ Sara Bluma ile aşk yaşıyordu. Sosyal medyadan sık sık romantik pozlarını yayınlayarak aşklarını getiren ünlü çiftin kriz yaşadığı ileri sürüldü.

FOTOĞRAFLAR KALDI

Çiftin son hamlesi kafaları karıştırdı. İkili, Intagram'da birbirlerini takip etmeyi bırakırken beraber yer aldıkları romantik fotoğrafları silmedi. Bu sürpriz gelişme sonrası ayrılık dedikoduları başladı.

Bluma ve Yaman cephesinden ayrılıkla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.