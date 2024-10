Oyuncu Hazal Kaya, nasıl kilo verdiğini açıkladı! İşte form sırrı

Birçok başarılı projede başrol oynayan Hazal Kaya, son dönemde dijital platformlarda yayınlanan dizilerde boy gösteriyor.

Son olarak Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı adlı dizinin ikinci sezonuyla adından söz ettiren Kaya, şimdilerde Sorgu’yla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

VERECEK KİLO KALMADI

İki çocuk annesi Hazal Kaya, başarılı oyunculuğu ve güzelliğinin yanı sıra verdiği kilolarla da dikkat çekiyor. Adeta iğne ipliğe dönen Kaya, zayıflama sırrını açık açık verdi:

"ÖNCE SİRKE"

“Çok kilo verdim. Şu an sağlığımı ve kilomu korumaya çalışıyorum. Şeker hastalığıma, düşük şekere uygun besleniyorum. Önce sebze yiyorum, sonra et yiyorum. Yemeden önce sirke içiyorum. Yerken önce sebze, sonra et ve karbonhidrat yiyorum. Bu benim Antepliliğime hiç uygun olmamakla ve hayattan aldığım zevkle asla örtüşmemekle beraber bir şekilde bunu tutturdum.”