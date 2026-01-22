Oyuncu Melis Sezen, Bali'de hünerlerini sergiledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yaptığı danslarla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Melis Sezen, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Tatil yapmak için Bali'ye giden Melis Sezen'den yeni görüntüler de geldi.

TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Sahilde dans eden Sezen, o anları kaydı aldı.

Dans videosunu takipçileriyle paylaşan Sezen'e yorum yağdı.