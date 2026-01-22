Abone ol: Google News

Oyuncu Melis Sezen, Bali'de hünerlerini sergiledi

Melis Sezen, tatil için gittiği Bali'de bir sahilde dans ettiği anlara ait görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 10:20
Yaptığı danslarla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Melis Sezen, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor. 

Tatil yapmak için Bali'ye giden Melis Sezen'den yeni görüntüler de geldi. 

TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI 

Sahilde dans eden Sezen, o anları kaydı aldı. 

Dans videosunu takipçileriyle paylaşan Sezen'e yorum yağdı. 

