Oyuncu Melis Sezen, Bali'de hünerlerini sergiledi

- Melis Sezen, tatil amacıyla gittiği Bali'de sahilde dans ederken kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
- Oyuncu Sezen'in dans videosu takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
- Paylaştığı görüntülerle dikkat çeken Sezen, beğeni topladı.
Yaptığı danslarla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Melis Sezen, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor.
Tatil yapmak için Bali'ye giden Melis Sezen'den yeni görüntüler de geldi.
TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Sahilde dans eden Sezen, o anları kaydı aldı.
Dans videosunu takipçileriyle paylaşan Sezen'e yorum yağdı.