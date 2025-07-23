Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un ailesi! Fotoğrafa beğeni yağdı

Ekranların dikkat çeken güzellerinden Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Mayıs 2024’te hayatını birleştirmişti.

MYLAN BEBEKLE MUTLULUKLARI ARTTI

Mutlu çift, aynı yıl içinde oğulları Mylan’ın doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Sosyal medyada sık sık eşi ve oğluyla geçirdiği özel anları paylaşan Pamuk, bu karelere bir yenisini daha ekledi.

"HAYATINIMIN KÜÇÜK BİR KESİTİ"

Oyuncu, son olarak ailesiyle geçirdiği o anları takipçileriyle paylaştı. Melisa Aslı Pamuk, paylaştığı fotoğraflara; "Hayatımın küçük bir kesiti" notunu düştü.