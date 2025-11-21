Oyuncu Metin Akpınar’a açılan 10 milyonluk dava ertelendi! Kızı Duygu Nebioğlu'ndan açıklama geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dönemde işlerinden daha çok özel hayatıyla gündeme gelen Metin Akpınar'ın, 80'li yıllarda Suphiye Orancı'yla yaşadığı evlilik dışı ilişkisinden Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu adından ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu olaydan sonra Akpınar, kızları olduğunu çok sonradan öğrendiğini açıklamıştı.

KIZLARI DAVA AÇTI

Duygu Nebioğlu, babasına "Babalığı benimsememe" ve "Babalık görevlerini yerine getirememe" nedenlerinden dolayı 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

"HAKLILIĞIM ORTAYA ÇIKACAK"

Dün sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Duygu Nebioğlu, tazminat davasının ertelendiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Normalde karar duruşması olması gerekirken, karşı tarafın sosyal ve ekonomik araştırma tutanağı olmadığı için mahkemenin emniyete müzekkere yazmasına rağmen bir kez daha davamız ertelendi. Emniyet tarafından kendisine ulaşılıp, bu tutanak hazırlandığında dosyada bir eksik kalmayacak ve haklılığım ortaya çıkacaktır.

"KOLAY DEĞİL"

Yıllardır mücadelesini verdiğim davamın bu kadar uzatılması çok yorucu bir süreç. Hakikatin gün yüzüne çıkması gerçekten kolay olmuyormuş. Bu süreçte çok yıpransam da kimsesiz kalmış, yalnız bırakılmış kadınlara, kucağından kopartılan çocuklara, yeryüzüne düşen tüm gözyaşları için mücadelemi bırakmayacağım. Yakında güzel haberler vereceğim. Yanımda duran dostlarıma, davama vicdanı olan herkese teşekkür ediyorum."