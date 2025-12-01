Oyuncu Murat Cemcir yoğun bakıma alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Oyuncu Murat Cemcir'den sevenlerin kötü haber...

Evinde geçtiğimiz çarşamba günü rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan Cemcir'in tedavisi sürerken, ünlü oyuncunun yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.

İÇ KANAMA GEÇİRDİ

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Murat Cemcir’in iç kanama geçirdiği tespit edildi.

Tedavisi yoğun bakımda devam eden 49 yaşındaki oyuncunun durumu ise kritik...

AHMET KURAL İLE BERABER ÜNLENDİ

Murat Cemcir hatırlanacağı üzere, kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Kural ile samimi olduğu dönemde "Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız" ve "Kardeş Payı" gibi yapımlarla ünlenmişti.

MURAT CEMCİR KİMDİR

30 Kasım 1976, Tokat doğumlu Cemcir'in Gürcü kökenli olduğu biliniyor. Birçok filmde yer alan oyuncu Selçuk Aydemir yönetmenliğindeki komedi dizileri Üsküdar'a Giderken ve Ramazan Güzeldir ile dikkat çekti.

Murat Cemcir, 2000’lerden itibaren hem komedi hem de dram yapımlarında rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Sinema kariyerinde ilk çıkışını 2010 yılında Selçuk Aydemir imzalı Çalgı Çengi filmindeki Salih karakteriyle yaptı. Ardından 2012’de İşler Güçler dizisinde kendisini canlandırarak büyük popülerlik kazandı. 2013’te gişe rekorları kıran Düğün Dernekte Çetin, 2014’te Kardeş Payı dizisinde Ali Özdemir ve 2015’te Düğün Dernek 2: Sünnette yine Çetin rolüyle ekranlarda yer aldı.

Cemcir, 2017’de Çalgı Çengi: İkimizde yeniden Salih karakterine döndü. 2018, kariyerinde önemli bir yıl oldu: Hem Ailecek Şaşkınız filminde Gökhan’ı oynadı hem de Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes’da gösterilen filmi Ahlat Ağacında İdris karakteriyle yer alarak sanat sineması çevrelerinde dikkat çekti.

2020’de Baba Parası filminde Niyazi rolünü üstlendi; 2022’de ise Mahalleden Arkadaşlar filminde cami cemaati karakteriyle görüldü.