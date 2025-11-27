Oyuncu Neslihan Atagül paylaştı! Aziz'li gün doğumu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekranların iki ünlü ismi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, ilk çocukları Aziz'in doğumuyla ilk kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Ünlü çift, minik Aziz'in yüzünü göstermeden bugün de paylaşım yaptı. Atagül, bugün İstanbul'daki gün doğumunu ve oğlunu paylaşarak hayranlarının dikkatini çekti.

MİNİK AZİZ'Lİ GÜN DOĞUMU

Atagül, gün doğumunu kişisel hesabından paylaştı. Ancak Atagül, gün doğumunda bir de oğlunun fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncu, minik oğlu Aziz'in karesini paylaşarak takipçilerinin adeta kalplerini ısıttı.