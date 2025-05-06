Oyuncu Penn Badgley herkesi şaşırttı: Başucumda Kur'an-ı Kerim var

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Dünyaca ünlü dizi ve filmlerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Penn Badgley USA Today'e röportaj verdi.

You dizisinin yeni sezonuyla gündemde olan Penn Badgley röportajında gündelik hayatından bahsetti. Ünlü isim, bilinmeyen yönlerini ve aile yaşantısını hayranlarıyla paylaştı.

ABD'li oyuncu, iç dünyasının derin düşünce ve düzenli manevi pratiklerle şekillendiğini anlattı.

"MEDİSTASYON"

37 yaşındaki Penn Badgley, Kur'an-ı Kerim'i gece masasının üzerinde tuttuğunu ve yoğun sahnelerin ardından sakinleşmek için sık sık ayetler üzerinde düşündüğünü açıkladı.

"Kur’an-ı Kerim, her zaman başucumdadır" diyen Penn Badgley; "Geceleri bir Kur’an-ı Kerim ayeti üzerinde meditasyon yaparım, bu beni dengeliyor" dedi.

Güne, Bahâilik inancının temel ibadetlerinden biri olan 'uzun zorunlu dua' ile başladığını belirten oyuncu; "Bu ibadeti asla atlamam" ifadelerini kullandı.