Oyuncu Zafer Algöz, tatil bölgelerindeki fahiş fiyatlara isyan etti

Haber Merkezi

Usta oyuncu Zafer Algöz, yaz sezonunun açılmasıyla tatil bölgelerindeki fahiş fiyatlarla ilgili konuştu.

Plaj ve şezlonglara istenen astronomik fiyatlara tepki gösteren ünlü oyuncu, şöyle konuştu:

“4-5 bin lira para istiyorlar, halbuki yasaya göre plajlar halkındır. Türkiye’nin dörtte üçü deniz. Ben para verip niye denize gireyim?

"ROMA MIZRAĞI TADINDA"

Fiyatlar Roma mızrağı tadında. Yabancı ülkelerden gelen turistler bile Türkiye’nin çok pahalı olduğunu söylüyorlar artık.

"KENDİLERİNE ÇEKİDÜZEN VERSİNLER"

Tatil beldelerindeki işletmeciler 'sezon çok kısa' diyor. E sen herkese uzun fiyat çekersen tabii ki sezon kısalır. Fiyatlar çok fazla. Yabancı ülkelerden gelen turistler bile Türkiye'nin çok pahalı olduğunu söylüyorlar. İşletmecilerin bir araya gelerek 'Nerede hata yapıyoruz?' diye konuşmaları lazım, kendilerine çekidüzen vermeleri lazım.”