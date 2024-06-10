Oyunu Gizem Karaca'nın Mykonos'ta tatil yapıyor! Pozları sosyal medyayı salladı Mykonos'a tatile giden ünlü isim Gizem Karaca'nın paylaşımına hayranlarından beğeni geldi.

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Güzel Köylü dizisiyle bilinen Gizem Karaca, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla adından sık sık söz ettiriyor.

Mykonos'a gitti

Karaca, son olarak Mykonos'a tatile gitti. Ünlü isim tatil pozlarını da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Üst üste paylaştığı tatil pozlarına sosyal medyada hayranları tarafından beğeni ve yorum geldi.

"Seni çok seviyoruz"

Takipçileri, Karaca'ya "Seni çok seviyoruz", "Çok güzelsin", "Her halini beğeniyorum", "Fiziği çok güzel" gibi yorumlar yaptı.

Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İstanbul'dan ayrılarak İzmir'e yerleşen Gizem Karaca, Ege'de köy hayatı yaşamaya başlamıştı. Karaca, lüks eviyle de çok konuşuluyor.