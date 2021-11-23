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    Paris Hilton balayında

    Yazar Carter Reum ile evlenen dünya sosyetesinin ünlü ismi Paris Hilton, eşiyle Fransız Polinezyası'nda bulunan Bora Bora Adası'nda balayı yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 13:07
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 13:18
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    Paris Hilton balayında

    Dünyanın en zengin varisi olarak tanınan Paris Hilton, aradığı mutluluğu sonunda buldu. Hilton, dördüncü nişanlısı Carter Reum'da geçtiğimiz haftalarda hayatını birleştirdi.

    BALAYI POZLARI

    Çift, kutlamalar bittikten sonra balayı için soluğu Fransız Polinezyası'nda bulunan Bora Bora Adası'nda aldı. 40 yaşındaki Hilton, tatilde keyifli anlarını sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

    Paris Hilton, üç gün süren düğünün yorgunluğunu Pasifik Okyanus'unda attı. Eşiyle okyanusta yüzerken çekilen aşk pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü isim, gönderisinde balayı turunun ilk durağı için Reum ile Bora Bora Adası'nı tercih ettiklerini ifade etti.

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