Paris Hilton, köpeğini bulana ödül verecek

Paris Hilton, 325 bin dolar değerindeki kaybolan köpeğini bulana sorgusuz sualsiz büyük bir ödül vereceğini söyledi.

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Paris Hilton, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, geçen hafta kaybolan köpeği Diamond Baby’yi aradığını duyurmuştu.

“Bir fotoğraf çekimindeydim ve evleri taşıyorduk. Nakliyecilerden biri kapıyı açık bırakmış olmalı. Ailem ve arkadaşlarım tüm mahallemi baştan aşağı aramama yardım ediyor ve kapı kapı dolaşıyorlar ama hala onu bulamadık.” diyen Hilton, köpeğini bulmak için her şeyi yapıyor.

O köpek bulunacak

Bir evcil hayvan dedektifi tutan ve evcil hayvan medyumunu işe alan Hilton, köpeğinin yerini belirlemeye yardımcı olacak bir ‘köpek bulma uçağı’ da bakıyor.

Hilton, Diamond Baby’yi geri getirecek kişiye ise büyük bir ödül vadediyor.