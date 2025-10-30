Paylaşıp sildi! Hande Erçel'den dikkat çeken kare

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yaşadığı ilişkilerle yıllardır magazin gündeminde yer alan Hakan Sabancı'nın, son sevgilisi Hande Erçel'den ayrılması bir hayli şaşırttı. Evlenmeleri beklenen ünlü çift, geçtiğimiz hafta 3 yıllık ilişkilerini noktaladı.

Birlikte çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından kaldıran Erçel ile Sabancı'nın ayrılığıyla ilgili birçok iddia ortaya atıldı.

"BİZİM ÖZELİMİZ"

Aldatma iddiaları sonrası Sabancı, "Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrılık sonrası köşesine çekilme kararı veren Hande Erçel, göndermeli bir paylaşımda bulununca dikkat çekti.

"BENİ ÖZLEDİN Mİ?"

Kısa sürede 'Beni özledin mi?' notunu düştüğü o paylaşımı kaldıran Hande Erçel'in, Hakan Sabancı'ya göndermede bulunduğu iddia edildi. Silene kadar ekran görüntüsü alınan Erçel, gündem oldu.