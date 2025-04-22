Perihan Savaş: Filiz Akın'ın cheesecake'inin tadı damağımda kaldı

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Usta oyuncu Perihan Savaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen “İş’te Kadın” başlıklı söyleşiye konuşmacı olarak katıldı.

Samimi açıklamalarda bulunan sanatçı, “Sinema ve tiyatroda kadınlar üzerinde kurulan güzellik baskısı hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Yeşilçam’da hakikaten çok güzel kadınlar vardı. Arkasından gelen nesil de güzeldi. Onun için estetik yaptırma gibi kaygıları yoktu. Hiçbirimizin olmadı. Ama şimdi birbirine benzeme modası var. Halbuki gencecik, pırıl pırıllar, hiç gerek yok. Bu baskıyı kimse yapmıyor, onlar kendileri yapıyorlar. Mesela estetik yaptıran birisine ‘Aa ne kadar güzel olmuş’ denilince, öteki de yaptırıyor. Çok kötü bir burnu vardır, onu anlarım. Ama daha 25 yaşında, algılayamıyorum. Senin o mimiklerin ne olacak sonra? Olmayacak. Olmadığı zaman nasıl oyunculuk yapacaksın? Sadece güzelliğinle değil, gözündeki bakışınla, ışığınla oyunculuğunu ilerletebilir ve insanlara aktarabilirsin.”

Savaş, söyleşide geçen mart ayında yaşamını yitiren usta oyuncu Filiz Akın hakkında da konuştu:

"FİLİZ KİBAR VE GÜZEL"

“Filiz Akın’la bir çalışmam olmadı ama tabii ki tanıştık, zaman geçirdik. Bodrum’a yerleştikten sonra hep çağırırdı ‘Gelin şu yemeği yapacağım’ diye. Kibar, güzel, çok özel bir kadındı. Çaya gitmiştik, limonlu cheesecake yapmıştı. Hâlâ tadı damağımdadır. Hatta tarifini aldım, evde duruyor. Hep yaptığım zaman onu hatırlarım.”

"HER YERDE ERKEK"

Perihan Savaş, dizi ve sinema dünyasındaki erkek egemenliğini de eleştirdi: “Yeşilçam’dan bugüne bir erkek egemenliği söz konusu. Yönetmen erkek, kameraman erkek, yapımcı erkek. Set ekibi erkek, ışık ekibi erkek, ses düzeni erkek. O erkek egemenliğinin içinde aslında bizler var olmaya çalışıyoruz. Bilge Olgaç yakından tanıdığım, çok değerli bir yönetmendir ve gerçekten onlarla mücadele edip çekmek istediği filmleri çekmiştir. Ama bir yere kadar gelebiliyordu, bir yerden sonra önü kesiliyordu. Neden? Çünkü kadın. ‘O daha duygusal bakıyor’ vs. Bırakın kadın yapmak istediğini yapsın. Bu şimdi de devam ediyor. Maalesef kadınlar ikinci planda tutuluyor.”