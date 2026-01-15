Zeynep Bastık'a bir ödül daha! Özel gecede ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Oyuncu Serkay Tütüncü ile doludizgin bir şak yaşayan şarkıcı Zeynep Bastık, hem özel hayatı hem de sahnedeki enerjisiyle adından sıkça söz ettiriyor.

"YILIN STİL SAHİBİ"

Bastık, konserlerine hız kesmeden devam ederken bu kez aldığı ödül ile gündem oldu. Geçtiğimiz yıl 'En seksi Türk kadını' seçilen Bastık, şimdi de 'Yılın Stil Sahibi Müzisyeni Ödülü’nü kazandı.

SİYAH VE YIRTMAÇLI

Geceye siyah derin göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı elbisesiyle damga vuran Bastık, bu haliyle takipçilerinden tam not aldı. Cesur seçimi kısa sürede sosyal medyada gündem olan güzel şarkıcıya yorum yağdı.