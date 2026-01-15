Dilan Çıtak Survivor'da ağladı! Gözyaşlarına boğuldu

Başladığı günden beri konuşulan Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yeni sezonunun ilk bölümü 1 Ocak Perşembe akşamı izleyenlerle buluştu.

Geçtiğimiz günlerde babası İbrahim Tatlıses'e göndermede bulunan Dilan Çıtak, hayat hikayesinden bahsederken duygusal anlar yaşadı. Dilan Çıtak gözyaşlarına hakim olamadı.

"DUYGULANIYORUM"

Ailesiyle ilgili konuşan Çıtak; ''3 kardeşiz. Damardan giriyorsunuz duygulanıyorum. Bir tane küçük kız kardeşim ve erkek kardeşim var. Ailemin kültürü neyse onu aldım. Bazen diyorum buna da mı ağlasam. Gerçek Dilan'ı tanımak isteyenler tanıyor'' dedi.

"İNSANLAR SANIYOR Kİ.."

Arasının uzun süredir bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses’e göndermeyi şöyle yapmıştı

''İnsanlar sanıyor ki; benim arkamda biri var ve ben o biri sayesinde bir yere geldim. Ama tam tersi; o birileri yüzünden hak ettiğim yere gelemedim. Ben Amerikan pop yapıyordum. İngilizce şarkılar söylüyordum. Son 4-5 senedir Türkçe şarkı söylüyorum''