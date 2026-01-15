Kobra Murat adliyede! İhaleden ev aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

'Kobra Murat' adıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden.

Daha önce katıldığı bir programda '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' diyen Kobra Murat çok konuşulmuştu.

"PARAYI YATIRMAYA GELDİK"

Kobra Murat şimdi de adliyede görüntülendi. Adliyeye geliş nedenine yönelik sorulara cevap veren, "İhale ile bir ev aldık. Onun parasını yatırmaya, imza atmaya geldik. Hepinizi öpüyorum, evimin yanında bir arsa vardı. Anlaşmazlık varmış aralarında, sattılar. Biz de açık arttırmaya girdik, aldık, şimdi parasını yatırmaya gidiyoruz" dedi.