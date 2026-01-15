Kobra Murat adliyede! İhaleden ev aldı

- Kobra Murat, adliyede ihale yoluyla aldığı bir evin ödemesini yapmak ve imza atmak için görüntülendi.
- Daha önce servetiyle gündeme gelen şarkıcı, adliyede basın mensuplarına bilgi verdi.
- Kobra Murat, açık artırmada bir arsa aldığını ve bunun için gerekli işlemleri yapmak üzere adliyeye geldiğini belirtti.
'Kobra Murat' adıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden.
Daha önce katıldığı bir programda '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' diyen Kobra Murat çok konuşulmuştu.
"PARAYI YATIRMAYA GELDİK"
Kobra Murat şimdi de adliyede görüntülendi. Adliyeye geliş nedenine yönelik sorulara cevap veren, "İhale ile bir ev aldık. Onun parasını yatırmaya, imza atmaya geldik. Hepinizi öpüyorum, evimin yanında bir arsa vardı. Anlaşmazlık varmış aralarında, sattılar. Biz de açık arttırmaya girdik, aldık, şimdi parasını yatırmaya gidiyoruz" dedi.