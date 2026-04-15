Pınar Deniz anneliği anlattı: İlk 10 gün biraz tehlikeliydi

Ekranların en çok izlenen yapımlarından Yargı dizisindeki performansıyla kariyerinin zirvesine çıkan başarılı oyuncu Pınar Deniz, o dönemde hayatına bambaşka bir sayfa açmıştı. Kaan Yıldırım ile 2023 yılında evlenen Pınar Deniz’in, nikah döneminde hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde AB Talks programına konuk olan Pınar Deniz, oldukça samimi açıklamalarda bulundu.

"İLK 10 GÜN ZORDU"

Ünlü oyuncunun oğlu Fikret Hakan’ı ilk kucağına aldığı anlara dair anlattıkları dikkat çekti. Deniz, “Çocuğumu bana verdiklerinde hissettiğim aşk beni aynı zamanda çok yaraladı. O yüzden lohusalığımın ilk 10 günü çok zordu benim için çünkü çok yüksek bir şey hissettirdi. O çok yüksek duygu; aynı zamanda bana çok büyük bir kaygı ve bir korku olarak sirayet etti. Ama ben bir insana hiç o kadar sağlıksız bir aşk hissetmedim bence. Bu hayatta en çok eşimi sevdim ama eşime duyduğum aşk da sağlıklıydı benim. Bence ilk Fiko’ya –ismi Fikret ama biz Fiko diyoruz– duyduğum aşk ve ilk 10 gün biraz tehlikeliydi.” sözleriyle anneliğin ilk günlerini tüm açıklığıyla anlattı.