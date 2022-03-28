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    Pınar Deniz, artık sütyen takmıyor

    "Yargı" dizisinin 'Ceylin'i Pınar Deniz, içine hiçbir şey giymeden poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 07:40
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 09:09
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    Pınar Deniz, artık sütyen takmıyor

    Sık sık partneri Kaan Urgancıoğlu ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Pınar Deniz,  geçtiğimiz günlerde Yiğit Kirazcı ile ayrılmıştı.

    Her açıklamasından aik söylentilerini yalanlayan "Yargı" dizisinin 'Ceylin'i Pınar Deniz, işine konsantre olduğunu söylemişti.

    SADECE MONT

    Geçtiğimiz günlerde göbeğine kadar inen dekoltesiyle hayranlarını mest eden oyuncu sınırları yine zorladı.

    Yargı dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Pınar Deniz bu sefer montunun içinde hiçbir şey giymeden poz verince sosyal medyayı salladı.

    Pınar Deniz, artık sütyen takmıyor #1

    Pınar Deniz, artık sütyen takmıyor #2

    Pınar Deniz, artık sütyen takmıyor #3

    Pınar Deniz, artık sütyen takmıyor #4


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