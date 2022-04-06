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    Pınar Dilşeker'in son hali

    90'lı yıllara damga vuran ünlü müzisyen Pınar Dilşeker, uzun süredir ekranlarda görünmüyordu.
    • 06.04.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 10:07
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    Pınar Dilşeker'in son hali

    90'lı yılların popüler şarkıcılarından Pınar Dilşeker, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

    Şimdilerde 49 yaşında olan ünlü şarkıcının son halini görenler gözlerine inanamadı.Yıllara meydan okuyan Dilşeker'in hiç değişmediği göründü.

    "AFET OLMUŞ"

    Uzun süredir ekranlarda görmediğimiz şarkıcıyı görenler tanıyamadı. Estetik operasyon geçiren Dilşeker'i gören hayranları, "Seneler onu afete dönüştürmüş" yorumu yaptı.

    Pınar Dilşeker in son hali #1

    Pınar Dilşeker in son hali #2

    Pınar Dilşeker in son hali #3

    Pınar Dilşeker in son hali #4

     

    Pınar Dilşeker in son hali #5


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