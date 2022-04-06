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Pınar Dilşeker'in son hali
90'lı yıllara damga vuran ünlü müzisyen Pınar Dilşeker, uzun süredir ekranlarda görünmüyordu.
- 06.04.2022 - 09:25
- Güncelleme : 06.04.2022 - 10:07
90'lı yılların popüler şarkıcılarından Pınar Dilşeker, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.
Şimdilerde 49 yaşında olan ünlü şarkıcının son halini görenler gözlerine inanamadı.Yıllara meydan okuyan Dilşeker'in hiç değişmediği göründü.
"AFET OLMUŞ"
Uzun süredir ekranlarda görmediğimiz şarkıcıyı görenler tanıyamadı. Estetik operasyon geçiren Dilşeker'i gören hayranları, "Seneler onu afete dönüştürmüş" yorumu yaptı.