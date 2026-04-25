Pitbull saldırısında hastanelik olan Onur Akay o anları anlattı

Sanatçı Onur Akay, 14 Nisan Salı günü Balıkesir Akçay'da köpeğini gezdirdiği sırada bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Dudağına ve burnuna dikiş atılan Akay, bir süre sonra durumunun kötüye gitmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

ENTÜBE EDİLDİ

Nekrotizan fasiite teşhisi konulan Akay, yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

1.5 gün yoğun bakımda kalan Akay, ardından tedaviye yanıt verdi.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Pazartesi günü tekrar hastaneye gideceğini ve ameliyat durumunu konuşacaklarını söyleyen Akay, yaşadığı dehşet anları da anlatırken uzmanlar ise köpek ve kedi ısırıkları sonrası oluşan yaraların basit bir yara olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bakterilerin nekrotizan fasiit adı verilen ölümcül enfeksiyona neden olabileceğini ifade etti.

"BURNUMDA 2 SANTİMETRE KADAR DOKU KOPMASI OLDU"

Başından geçenlerin anlatan Onur Akay, "Ben 14 Nisan Salı günü Akçay'da bulunan yazlığımda köpeğim Leo’yu gezdirmek için dışarı çıkmıştım. Hemen sitemizin önünde böyle ağaçlı çimli bir alan var. Orada gezdirmek istedim. Daha önce birçok sokak köpeği Leo’yla gezerken bize doğru koşar, bazıları agresif olur. Ama Leo’yu kucağıma aldığım zaman ‘hayır’ diye yüksek sesle bağırdığımda hiçbiri saldırmıyor.

Ben ondan dolayı alışkınım. Her yeri kontrol ederim fakat ağaçlardan dolayı sanırım fark edemedim. Birdenbire karşıdan bize doğru koşmaya başladı. Yaklaşınca pitbull olduğunu anladım.

Ben tabii Leo’yu ısırmasın diye onu öyle bir fırlatmışım ki top gibi uçtu. O anda benim yüzüme atladı. Burnumdan ve dudağımdan yaralandım. Dudağıma 3 dikiş atıldı, burnumda 2 cm’lik doku kopması oldu. Daha sonra hastanede operasyonla diktiler. Burnumda da 9 tane dikiş vardı." dedi.

"BU ENFEKSİYON BENİ YOĞUN BAKIMA GÖTÜRECEK KADAR İLERLEDİ"

Daha sonra geçtiğimiz hafta sonu bazı komplikasyonlar olmaya başladığını söyleyen Akay, "Ödem oluştu, şişme kanamadan dolayı tekrar hastaneye kaldırıldım. Dokunun tutmadığı anlaşıldı. Nekrotizan fasiite denilen bir teşhis konuldu. Isırma sonucunda bulaşılabilen bir bakteriymiş.

Köpeğin salyasından da olabiliyormuş sanıyorum. Köpek ısırmasından sonra hemen sabunlu bir şekilde yıkanması lazımmış yaranın, bunu bilmiyordum. Daha sonra o virüs bakteri zarar vermeye başlıyor dokulara. Tabii bu enfeksiyon beni yoğun bakımda tedavi görmeye kadar ilerledi ve taşıdı.

"BURUN VE DUDAK BÖLGESİNDEN SİMSİYAH BİR PARÇA ŞEKLİNDE DÜŞTÜ"

Bayağı zor anlar yaşadım, 1.5 gün yoğun bakımda kalmışım. Entübe edilmişim çünkü kan birikintisi ve kandan dolayı nefes alamıyordum. Nefesi kontrol altında tutmak, gözetim altında tutmak için bu şekilde bir girişimde bulunmuşlar.

Bilincim açıktı. Ama ben çok güçlü bir bünyeye sahibim. Pek hastalanmıyorum çok şükür, çok uzun zamandır antibiyotik kullanmadığım için herhalde antibiyotik etki etti. Yüksek antibiyotikler kullanılmış ve bünyem yendi o virüsleri. Burun ve dudak bölgesinden simsiyah bir parça şeklinde düştü.

"BEN DE ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Pazartesi günü de genel cerrah karar verecek, bakalım dokuyla ilgili sorunlar var mı, tekrar ameliyat olmam gerekiyor mu belli olacak. İnşallah köpeklerini hiç kimse başı boş bırakmaz. Kurallara uyarlar, o tarz yasaklı ırkları beslemenin bazı kuralları var, lütfen onlara uysunlar.

Benim can dostum köpeğim de ölebilirdi. Her şey olabilirdi. Ben de ölümden döndüm. Şu an çok şükür iyiyim. Dualarınız içinde sonsuz herkese, ilginize, gönderdiğiniz mesajlara teşekkür ediyorum. Birçok kişi ve değerli sanatçı dostlarım aramış, herkese binlerce kez teşekkür ediyorum. Allah herkesi korusun inşallah." diye konuştu.