Polisin üzerine arabasını sürmüştü! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak sosyal medyadan içini döktü

Türk müziğinin İmparator'u olarak nitelendirilen İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın olayı bitmiyor.

Çıtak en son Bodrum'da aracını polisin üzerine sürünce gözaltına alınmıştı. Serbest bırakılan Çıtak, bu hareketiyle de tepki toplamıştı.

Babasıyla yaşadığı krizden uçakta yaşadığı tartışmaya kadar sürekli gündemde olan Dilan Çıtak, bu kez takipçileriyle dertleşti.

Instagram hesabından siyah beyaz fotoğrafını paylaşan Dilan Çıtak, "O kadar yoruldum ki… O kadar bembeyaz bir şeye ihtiyacım var ki…" dedi.

Çıtak yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"ŞEFFAF BİR DÖNEMDEYİM"

"Her anlamda, her şeye verdiğim emeklerin, çabaların karşılığını alamadığımı gördüğüm; o kadar şeffaf bir dönemdeyim ki…

"EN DİP OLANI BU"

Bu öyle bir şeffaflık ki, tüm kötülükleri en dibine kadar yaşatıyor ve en dibine kadar boğuyor seni. Haklıyken haksız olmalar… İyiyken kötü çıkmalar… Affediciliğinin başkaları tarafından suistimal edilmesi… Kısaca; bir dip ne kadar dipse hepsinden de en dip olanı bu… Ve ben bunu, iyi bir “ben” olarak, köküne kadar yaşıyorum.

O yüzden bir karar aldım: Kendime hiç haksızlık etmeyeceğim. Bir insan olarak gördüm ki, bu güzel kızı en çok seven benim. Ve ben, içimdeki güzel çocuğu öldüren hiç kimseye, hiçbir şeye taviz vermeyeceğim. Hak ettiğim bütün güzellikleri yaşamak adına kendime söz veriyorum. Bu saatten sonra, ben içimdeki bu güzel kız çocuğunu asla üzmeyeceğim. Seni seviyorum, kendim."