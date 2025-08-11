Popstar Özlem'in son hali şaşırttı! Başörtüsünü çıkarıp estetik yaptırdı

Yıllar önce ekrana gelen üri koltuğunda Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş’in oturduğu Popstar Alaturka, o dönem çok popülerdi.

Yarışmaya Şanlıurfa’dan katılan 19 yaşındaki Özlem Güneş dikkatleri üzerine çekmişti.

"BEN MANKEN DEĞİLİM"

O dönem programda dekolte giymediği için eleştirilmiş, “Ben manken değilim, dekolte giymem” sözleriyle hafızalara kazınan Özlem Güneş uzun zaman sonra ortaya çıkmıştı.

Yarışma bititkten sonra Özlem Güneş, evlenip başörtüsü takmıştı. İlahiyat Fakültesi’nde eğitim gören şarkıcı bir süre önce tesettürden çıktığını duyurdu. Eşinden de boşanan ünlü isim yeni bir hayata başladı.

Yeni şarkı çıkararak sahnelere de dönen Popstar Özlem tesettüre zarar verdiğini söyleyerek dolgu ve botoks yaptırdığını da itiraf etti.

Özlem'in son hali sosyal medyada yorum yağdı.