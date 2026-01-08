Iskra Lawrence itirafta bulundu: Sözleşmemi yenilemediler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Büyük beden model Iskra Lawrence, uzun yıllar birlikte çalıştığı giyim markası Aerie’nin, oğlunun doğumunun ardından modellik sözleşmesini yenilememesiyle ciddi bir mental çöküş yaşadığını anlattı.

İKİ ÇOCUK ANNESİ

İki çocuk annesi model, beden olumlama savunuculuğu sayesinde sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi oluşturduğunu söyledi. Lawrence, kendisine yönelik ağır kilofobik (fatphobic) saldırılara verdiği tepkilerin viral olmasının ardından sosyal medyanın gücünü, markalar üzerinde gerçek bir değişim yaratmak için kullandığını ifade etti.

MARKALARA UYMADI

Bu süreçte öncülük ederek fotoğraflarının dijital olarak rötuşlanmasını yasaklattığını da belirten Lawrence, isim vermeden, sözcüsü olduğu bir marka tarafından ilk oğlu Alpha’yı dünyaya getirmesine kısa süre kala işine son verildiğini dile getirdi.