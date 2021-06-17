Prens Harry, 50 yaşında kel kalacak tahmini

İngiltere'de görevli cerrah, Harry'nin önlem almaması halinde başına gelecekleri aktardı.

İngiltere Kraliyet ailesinin olaylı ismi Prens Harry, bu kez saçlarıyla gündeme geldi.

Manchester'da görevli estetik cerrah Asim Shahmalak, Prens Harry'nin saçının, kardeşi Prens William'dan daha yavaş bir oranda dökülmeye başladığını söyledi.

SAÇLARINI HIZLA KAYBEDİYOR

Harry'nin saç kaybı konusunda kardeşi William'dan 10 yıl geride olduğu kaydedildi. Ancak Sussex Dükü, 50 yaş konusunda uyarıldı.

Shahmalak, "Kellik geni Harry'de o kadar güçlü değil ama saçlarını hızla kaybediyor." dedi.

"HİÇBİR ŞEY YAPMAZSA 50 YAŞINDA KEL KALACAK"

Harry'nin tedavi olmaması halinde son 15 ayda gördüğü ivmenin gelecek yıl artacağını belirten cerrah, "İki erkek kardeş aynı değil ancak hem William hem de Harry aynı kellik genini miras aldı." dedi.

Asim Shahmalak, "Harry, eğer hiçbir şey yapmazsa 50 yaşına geldiğinde neredeyse ağabeyi kadar kel kalacak." diye konuştu.

LONDRA'DA TEDAVİ GÖRDÜ

Geçen yıl Londra'da bir kliniğe gittiği ortaya çıkan Prens Harry'nin saçlarının, evlendiği Mayıs 2018'den beri daha hızlı döküldüğü belirtilmişti.

Harry, saç teli kalınlaştırma tedavisine başlamıştı.