Prens Harry, hayatını anlatan kitap yazıyor

Başından geçenleri kitapta anlatacak olan 36 yaşındaki Harry, bu hamlesinden 20 milyon dolar gelir elde edecek.

İngiltere Kraliyet ailesinin olaylı isimleri Prens Harry ve eşi Meghan Markle, bu kez kitapla gündeme geldi.

Markle ile ABD'de yeni bir hayata başlayan Harry, Mart 2021'de ünlü televizyoncu Oprah Winfrey ile bir röportaj gerçekleştirmiş; çift, Meghan'ın hamile olduğu dönemde bebeğin "ten renginin ne kadar koyu" olabileceğine ilişkin Kraliyet ailesinde 'endişeler' olduğunu iddia etmişti.

2022'DE YAYINLANACAK

İngiltere'nin gündemine bomba gibi düşen röportajın ardından Sussex Dükü, başından geçenleri kaleme almaya karar verdi.

ABD merkezli yayınevi Penguin, kitabı 2022'nin sonunda yayınlayacağını, Prens Harry'nin hayatı hakkında "samimi ve içten" bir ürün ortaya çıkacağını duyurdu.

20 MİLYON DOLAR GELİR

Page Six'in haberine göre, anılarını kitaplaştıracak olan Harry, yayınevinden en az 20 milyon dolar gelir elde edecek.

Daha önce çıkan haberlerde, Harry'nin neredeyse bir yıldır gizlice anılarını yazdığı belirtilmişti.

BAŞINDAN GEÇENLERİ ANLATACAK

Kitapta, 36 yaşındaki Harry'nin "ilk kez, onu şekillendirmeye yardımcı olan deneyimleri, maceraları, kayıpları ve hayat derslerinin yer alacağı" kaydedildi.