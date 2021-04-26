Prens Harry ve Meghan Markle Kraliyet'ten çıkarılabilir iddiası

Kaliforniya'da kendilerine yeni bir hayat kuran çiftin, Prens Philip'ten sonra hiç beklemedikleri bir durumla karşılaşabileceği belirtildi.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in hayatını kaybetmesinin ardından Kraliyet ailesinin geleceğine ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Cambridge Dükü Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın milyoner dayısı Gary Goldsmith, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeğenini bir sonraki Kraliçe olmaya layık gördüğünü belirtmişti.

HARRY VE MEGHAN'IN KRALİYET'TEKİ GELECEĞİ

Son olarak Galler Prensi Charles'ın, Prens Philip'in ardından Kraliyet'i yeniden düzene koyacağı konuşuluyor.

Daily Mail'in haberine göre, "Prens Harry ve Meghan Markle, Prens Charles tarafından Kraliyet ailesinden 'mahrum bırakılma' ile karşı karşıya" denildi.

PRENS CHARLES, KRALİYET'TEN ÇIKARABİLİR

Kraliyet biyografi yazarı Angela Levin, Galler Prensi'nin harcamaları kısmak için 'monarşiyi sadeleştireceğini' söyledi.

Levin, bu gelişmeden Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'de yaşayan Sussex Dükü ve Düşesi'nin etkilenebileceğini kaydetti.

KIDEMLİ ÜYELER KİMLERDEN OLUŞACAK

Prens Charles'ın, oğlu Prens William ile monarşinin geleceğini masaya yatıracağı, buna hangi aile üyelerinin Kraliyet'te olmaya devam edeceği konusunun da dahil olduğu aktarıldı.

Galler Prensi Charles, Cornwall Düşesi Camilla, Prens William, Cambridge Düşesi Kate Middleton, Prens George ve Louis ile Prenses Charlotte'un kıdemli Kraliyet ailesi olarak devam edebileceği ifade edildi.