Prens William ve eşi Kate Middleton, arazilerini halka kapattı

İngiltere'de halk, Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın aldığı yeni kararları konuşuyor.

Yeni evlerine taşınan çift, 600 dönümlük arazisini kapatma kararı aldı.

Halkın bölgeye girişi yasaklandı ve yasağı ihlal edenlerin gözaltına alınabileceği bildirildi.

Bu karar, başta köpek gezdirenler olmak üzere parkı yıllardır kullanan bölge sakinlerinin tepkisini çekti.

ÇİTLER VE KAMERALAR YERLEŞTİRİLDİ

İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberine göre; geçen hafta sonu bölgeyi çevreleyen çitler, tabelalar ve güvenlik kameraları yerleştirildi.

Parktaki ücretli otoparklardan birinin de kalıcı olarak kapandığı bildirildi. Bazı bölge sakinleri, yıllık 110 sterlin (6 bin TL) ödeyerek kullandıkları otoparkın kapatılmasından yakındı.

Yetkililer ise otopark kullanıcılarının üyelik iptalinin yapılacağını ve para iadesiyle ilgili bilgilendirme gönderdiklerini bildirdi.

"KRALİYET MÜLKÜ"

Bölgenin konsey üyelerinden Lynne Jones ise parkın "Kraliyet'in mülkü" olması nedeniyle güvenlik önlemlerinin alınmasının "normal" olduğu görüşünde.

Jones, yasaktan etkilenen alanın parkın küçük bir kısmını oluşturduğunu belirterek isteyenlerin parkı farklı şekillerde kullanabileceğini belirtti.