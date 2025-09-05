Prenses Kate yeni imajıyla halkın karşısında

Yaklaşık yedi haftadır gözlerden uzak olan Galler Prensi William ile Prenses Kate, halkın karşısına çıktı.

Kanseri atlattıktan sonra tatile çıkan çift, Londra’daki Natural History Museum’da düzenlenen etkinlikte görüldü.

İMAJINI TAZELEDİ

Prenses Kate, eşi Prens William ile birlikte müzeyi ziyaret etti.

Uzun süredir koyu tonlardaki saçlarıyla görülen Prenses Kate, bu kez daha sarı ve canlı tonlardaki yeni imajıyla büyük ilgi topladı.

Çift, çocuklarla birlikte doğayı keşfetmeye yönelik aktivitelerde yer aldı.

Ziyaretin amacı, müzenin yeni açılan Nature Discovery Garden ve National Education Nature Park projelerini tanıtmak ve desteklemekti.