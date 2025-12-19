Rapçi Çakal'ın sözleri gündem oldu! Berfu Yenenler'e iddiası var

- Rapçi Çakal, YouTube'da konuk olduğu programda, daha önce katıldığı bir programdaki kötü deneyimini anlattı.
- Çakal, terbiyesiz sorular ve kötü misafirperverlik nedeniyle çekimin yayınlanmasını istemediğini söyledi.
- Açıklamaların ardından, sosyal medyada bu programın Berfu Yenenler'in programı olduğu iddia edildi.
YouTube'da program yapan Arem ve Arman'a konuk olan rapçi Çakal, yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine bir kez daha çekti.
Terbiyesiz ve saygısız ortama tahammülü olmadığını söyleyen rapçi Çakal, açıklamasında şunları söyledi:
"TERBİYESİZ"
"Bir program çektik burada yayınlatmadım. O kadar terbiyesiz sorular, bu kadar kötü bir misafirperverlik hayatımda görmemiştim. İğrençti yani. Hayatımda yaşadığım en kötü deneyimlerden biri olabilir bu. Kesinlikle yayınlatmak istemediğimi söyledim, yayınlanmadı."
Bu açıklamalar sonrası sosyal medyada, programın Berfu Yenenler'in programı olduğu iddia edildi.
BERFU YENENLER ÖNCEDEN ANLATMIŞTI
Berfu Yenenler de geçtiğimiz aylarda Danla Bilic'in programına konuk olduğunda bir ünlüyle tatsız bir olay yaşadığını ve bu yüzden bölümü de yayınlamadığını açıklamıştı.