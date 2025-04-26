Rapçi Sefo’nun aile evinde yangın çıktı

DHA

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Baruthane Mahallesi’ndeki bir sitede yangın çıktı.

10 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekipler gelmeden önce komşular da çıkan yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Evde bulunan bir kadın ve evdeki 2 kedinin yangından etkilenmediği bildirildi.

RAPÇİ SEFO'NUN AİLE EVİNDE YANGIN ÇIKTI

Yangının, ‘Sefo’ mahlaslı rap şarkıcısı Seyfullah Sağır’ın aile evinde çıktığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"ABLAM VE 2 KEDİMİN DURUMU İYİ"

Rap şarkıcısı Sefo sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sefo yaptığı paylaşımda, “Dün gece Samsun’daki aile evimde yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edildi ve söndürüldü Allah’a şükür. Ablam ve 2 kedimiz çok şükür iyi. Hemen yardıma koşan komşularımızın hakkı ödenmez” ifadelerine yer verdi.