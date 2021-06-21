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    Romeo Beckham'ın milyonluk oyuncağı

    Victoria-David Beckham çiftinin oğlu Romeo Beckham, lüks arabasıyla görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 09:34
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    Romeo Beckham'ın milyonluk oyuncağı

    Futbol kariyerinin ardından moda ikonuna dönüşen David Beckham ile şarkıcılığın ardından moda tsarımcılığı yapmaya başlayan Victoria Beckham'ın  çocukları, gündemden düşmüyor.

    Ünlü çift, 18 yaşındaki oğulları Romeo'ya 125 bin 370 sterlin'lik (yaklaşık 1.5 milyon TL) otomobil aldı.

    1.5 MİLYON TL

    Romeo Beckham, arkadaşlarıyla birlikte Londra'da buluşmaya giderken, 1.5 milyon TL değerindeki Maserati'nin Levanti modeli aracını kendisi kullandı.

    46 yaşındaki İngiliz eski futbolcu ve şimdilerin stil ikonu David Beckham, markanın reklam yüzü olmuştu.

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