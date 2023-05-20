Rotası şaşırttı! Şeyma Subaşı ve Meedo'nun balayı pozları Fas'ta 3 gün 3 gece düğün yapan Şeyma Subaşı-Mohammed Alsaloussi çifti, soluğu Japonya'da aldı. Balayının tadını çıkaran çift, paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Şeyma Subaşı, bir ayrılıp bir barıştığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturdu.

Meedo ile Fas'ın Marakeş şehrinde evlenen Şeyma Subaşı, balayı için ise Japonya'yı tercih etti.

Ünlü çift, özel bir uçakla Tokyo'ya uçtu.

Yine olay oldu

Subaşı, ultra lüks yolculuğunda çektiği fotoğrafları 2.9 milyon takipçisi Instagram hesabından, "Balayı" notuyla paylaştı.

Takipçileri ise " hayat sana hep balayı", "gitmedik yer bırakmadın", "Şeyma firarda" gibi yorumlar yaptı.

İşte o kareler...