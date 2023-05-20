Rotası şaşırttı! Şeyma Subaşı ve Meedo'nun balayı pozları

Şeyma Subaşı, bir ayrılıp bir barıştığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturdu.
Meedo ile Fas'ın Marakeş şehrinde evlenen Şeyma Subaşı, balayı için ise Japonya'yı tercih etti.
Ünlü çift, özel bir uçakla Tokyo'ya uçtu.
Yine olay oldu
Subaşı, ultra lüks yolculuğunda çektiği fotoğrafları 2.9 milyon takipçisi Instagram hesabından, "Balayı" notuyla paylaştı.
Takipçileri ise " hayat sana hep balayı", "gitmedik yer bırakmadın", "Şeyma firarda" gibi yorumlar yaptı.
İşte o kareler...