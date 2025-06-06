Saadet Işıl Aksoy'dan 3 dakika 30 saniyelik soğuk su terapisi

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Rol aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla tanınan Saadet Işıl Aksoy, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son dönemin dikkat çeken trendlerinden biri olan soğuk su terapisini deneyimleyen Aksoy, o anları takipçileri ile paylaştı.

"YÜZÜMDEKİ O ŞOK İFADESİ"

Bikinisiyle soğuk su dolu küvete giren Saadet Işıl Aksoy'un o halleri, sosyal medyayı salladı.

Paylaşımına; "Yüzümdeki o şok ifadesi ve sonrasında gelen huşu" notunu düşen oyuncu, deneyimini takipçileriyle paylaştı.