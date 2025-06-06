Saadet Işıl Aksoy'dan 3 dakika 30 saniyelik soğuk su terapisi

Haber Merkezi
Rol aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla tanınan Saadet Işıl Aksoy, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Son dönemin dikkat çeken trendlerinden biri olan soğuk su terapisini deneyimleyen Aksoy, o anları takipçileri ile paylaştı.
"YÜZÜMDEKİ O ŞOK İFADESİ"
Bikinisiyle soğuk su dolu küvete giren Saadet Işıl Aksoy'un o halleri, sosyal medyayı salladı.
Paylaşımına; "Yüzümdeki o şok ifadesi ve sonrasında gelen huşu" notunu düşen oyuncu, deneyimini takipçileriyle paylaştı.
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