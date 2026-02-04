Saba Tümer uyardı! Ufuk Beydemir şaşırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir çifti, 2025 yılının Ekim ayında sessiz sedasız boşanmıştı.

Beydemir, ayrılık sonrası özel hayatı ve müzik çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

HİTAP ŞEKLİNİ UYARDI

Saba Tümer’in programına konuk olan Beydemir, samimi itiraflarda bulundu. Ünlü isim, kendini anlatırken bir anda hitap şekli nedeniyle Saba Tümer’in uyarısıyla karşılaştı.

"BANA SABA DE"

Konuşması sırasında Tümer’e "Saba Hanım" diye hitap eden Beydemir, aldığı yanıtla kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Ünlü sunucu, Beydemir’in sözünü keserek "Bana hanım deme, Saba de" uyarısında bulundu.

Saba Tümer’in Beydemir hakkındaki yorumları dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcıyı çok yakışıklı bulduğunu açıkça dile getiren Tümer, program boyunca Beydemir ile benzer yönlerinin çok fazla olduğunu vurguladı.