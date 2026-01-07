Şafak Sezer'in son hali gündem oldu! Botoks iddiası var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şimdi de yeni filmi "Ketenpere Dalavere" ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Şafak Sezer, filminin galasında yüzündeki değişimle dikkatleri üzerine çekti.

BOTOKS SÖYLENTİLERİ VAR

Ünlü oyuncunun galadaki görüntüleri, botoks iddialarını beraberinde getirdi.

Yüzündeki şişlik inmeyen Sezer'e sosyal medyada yorum yağdı. Ünlü oyuncuya, 'Botoks seni bitirdi ağa', 'Abi botoks sana yakışmadı' gibi yorumlar yapıldı.

8 GÜNDE 8 KİLO

Geçtiğimiz aylarda da ünlü ismin yağlarını aldırdığı ve 8 günde 8 kilo verdiği söylenmişti. Şafak Sezer, bu iddialara ise 'Öyle bir alet var bizim evde, gidiyorum 8 günde 8 kere şişip geliyorum.' diyerek esprili bir yanıt vermişti.