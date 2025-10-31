Sakalları sonunda kesti! Özcan Deniz eski imajına geri döndü

- Özcan Deniz, yeni projesi için uzattığı sakal ve saçlarını kesti.
- Eşi Samar Dadgar, sosyal medyada Deniz'in yeni halini paylaşıp esprili bir yorum yaptı.
- Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla da gündeme gelmişti.
Ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesini sildiğini açıklamıştı.
Deniz, geçtiğimiz günlerde uzattığı sakal ve saçıyla gündem olmuştu. Proje için imajını değiştiren Deniz, günler sonra eski haline döndü.
EŞİ YORUM YAZDI
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, eşinin son haline kayıtsız kalamadı. Ünlü şarkıcının son halini yayınlayan Samar Dadgar, "Üf. Hele kaz ayakların" yazarak gülücük ve alev emojisi koydu.