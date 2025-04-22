Salma Hayek bikinisiyle yeni pozunu verdi! İşte beslenme yöntemi

Haber Merkezi

Fransız iş insanı François-Henri Pinault ile evli olan Salma Hayek tatil yaşlanmamaya kararlı. 58 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu bikinisiyle yine poz verdi. Fit görünümüyle yine dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunun beslenme tarzı merak edildi.

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Hayek, daha önce verdiği röportajlarda yoğun egzersiz programı yerine, düzenli yoga, sağlıklı beslenme ve zihin-beden dengesine odaklanma yöntemlerini tercih ettiğini belirtmişti.

Hayek, ağır egzersiz programlarından ziyade beden-zihin bütünlüğüne inanıyor. Günlük 5-10 dakikalık yoga ve meditasyon, onun enerjik kalmasında önemli bir rol oynuyor.

FERMENTE GIDA

Organik ve ev yapımı yiyecekler tüketen Hayek, fast food’a neredeyse hiç yer vermiyor. Fermente gıdalar, taze sebzeler ve sağlıklı yağlar beslenmesinin temelini oluşturuyor.

Vücudu toksinlerden arındırmak için bol su içtiğini ve gün içerisinde detoks etkili bitki çaylarını tercih ettiğini belirtiyor.

ÖZEL YAĞLAR

Yıllardır aynı cilt bakım rutinini uygulayan Salma, doğal yağlar ve bitkisel içerikli ürünlerle cildini koruyor. Özellikle gece bakımına büyük önem veriyor.

Sabahları şekerli gıdalardan uzak durduğunu açıklayan yıldız, kahvaltıda çoğunlukla meyve, yulaf ve badem sütü gibi sağlıklı alternatifleri tercih ediyor.