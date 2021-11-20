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- Sanatçı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Sanatçı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Muğla'da aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.
- DHA
- 20.11.2021 - 21:43
- Güncelleme : 20.11.2021 - 21:49
Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, ambulansla Denizli’ye getirildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Yapılan kontrolde, ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
YÜZDE 80 FELÇ RİSKİ VAR, AMELİYAT OLABİLİR
Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı bildirilen İnanır’ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyat edileceği öğrenildi.