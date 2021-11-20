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    Sanatçı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

    Muğla'da aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.
    • DHA
    • 20.11.2021 - 21:43
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 21:49
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    Sanatçı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

    Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, ambulansla Denizli’ye getirildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı.

    HAYATİ TEHLİKESİ YOK

    Yapılan kontrolde, ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    YÜZDE 80 FELÇ RİSKİ VAR, AMELİYAT OLABİLİR

    Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı bildirilen İnanır’ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyat edileceği öğrenildi.

    Sanatçı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı #1

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