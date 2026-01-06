Şarkıcı Berdan Mardini’den boşanma haberlerine esprili yanıt

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Dilara Talay'ın evliliğinde sorunlar yaşamış ve çiftin ayrılık eşiğine gelmişti

Sosyal medyada yayılan bu iddialara kayıtsız kalmayan çift, romantik bir paylaşım ile dedikodulara noktayı koymuştu. Mardini ve Talay, Kıbrıs'ta birlikte geçirdikleri tatilden karelerini Instagram hesaplarında yayınlayarak birlikteliklerinin güçlü olduğunu gösterdi.

"KASIMDA AŞK BAŞKADIR"

Paylaşımda yer alan "Kasımda aşk başkadır" notu, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

"BOŞANACAĞIZ NEREDEYSE"

Ünlü çift, daha sonra da dün bir galaya birlikte katıldı. Gazetecilerin 'ne zaman evlilik?' sorusuna Berdan Mardini'nin eşi yüzüğünü göstererek cevap verdi. Berdan Mardini ise, "Biz evlendik. Boşanacağız neredeyse" diyerek espri yaptı. Ünlü şarkıcının esprisine eşinin bozulduğu görüldü.